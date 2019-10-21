هكذا دعم أحمد فتحى أطفال متلازمة داون.. شاهد

نشر أحمد فتحى لاعب الفريق الاول بالنادى الاهلى، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع طفل من مصابي متلازمة داون.



وعلق أحمد فتحى، على الصورة قائلًا: «الأطفال اللي عندهم متلازمة داون، بيستجيبوا للتحفيز اكثر من التقييد وبيتصرفوا كويس في المهام الروتينية واحسن حاجة ليه انك تخليهم يلعبوا مع اطفال عندهم متلازمة دوان واطفال مش عندهم متلازمة دوان ".



وأشار "فتحي"، إلى أن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، وأشاد متابعو الفنانة بتصرفها الإنساني وبالطفل نوح".