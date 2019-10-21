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فن

حسام الحسيني يحتفل بالانتهاء من تصوير أغنية السلطان على طريقته الخاصة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
حسام الحسيني
حسام الحسيني
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محمد بدران
شارك المخرج حسام الحسيني متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا من لحظات احتفاله بتصوير تصوير كليب أغنية "السلطان" في المغرب.

ونشر حسام الحسيني صورا له بالجلباب المغربي، وعلق قائلًا: "احبك يالمغرب سوف اعود مرة اخرى قريبًا".

يشار إلى أن محمد رمضان يتواجد في المغرب من أجل تصوير كليب أغنية "السلطان" مع حسام الحسيني في ثالث تعاون بينهما، بعد كليب "الملك" و"انساي".

وأعلن محمد رمضان مؤخرا عن الانتهاء من تصوير كليب "السلطان قائلا: "الحمد الله انتهينا اول أمس من تصوير كليب السلطان تحياتي للبلد الشقيقة الغالية المغرب و كل الشكر لهم ملكا وشعبا.
حسام الحسيني يحتفل بالانتهاء من تصوير أغنية السلطان على طريقته الخاصة
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