طرح بوستر فيلم الحد الساعة خمسة

طرحت الشركة المنتجة للفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري، البوستر الدعائي للفيلم، والذي من المقرر أن يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر.



ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، إذ تدور أحداثه حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها.



الفيلم من بطولة هديل حسن، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة آيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions وAfrica film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.