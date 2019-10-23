رفع حالة الطوارئ..ارتباك الحركة المرورية في القليوبية بسبب الأمطار..صور

تشهد محافظة القليوبية حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار صباح اليوم مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على بعض الطرق الرئيسية والشوارع خاصة في القرى والمناطق الترابية بسبب تراكم المياه على جانبى الطرق.





كما تسبب الطقس السيئ في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مختلفة حيث اضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى تحسبا لأي حالات طارئة بسبب تقلبات الطقس.





كما شهدت المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ومجالس المدن غياب عدد كبير من الموظفين والعاملين بها خاصة في القرى عقب تقلب الأحوال الجوية وارتباك حركة السير بسبب سقوط الأمطار.





من جانبه أعلن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية عن رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.





ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.



