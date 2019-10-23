جمعية محبى الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزى

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنان "محمد فوزي" فى السابعة من مساء غد الخميس بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق فيصل.



وذلك بحضور الدكتورة ميادة الحو حفيدة الفنان محمد فوزي، والمهندس خليل حبيب نجل شقيق الفنانة مديحة يسري، حيث يبدأ الحفل بعرض فيلم تسجلي عن مشوار الفنان محمد فوزى بعنوان "عوام على بر الهوي "، عقب ذلك يتحدث رئيس الجمعية عن ملامح الصداقة بين الفنان فريد الأطرش والفنان محمد فوزي .



كما يتضمن برنامج الاحتفال فقرة غنائية لروائع الألحان التى تغنى بها فوزي وكبار نجوم الطرب فى مصر، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم .



