وسط ترقب لكلمة الرئيس.. احتجاجات لبنان تدخل يومها الثامن في مشهد مشابه ليومها الأول

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن الاحتجاجات السلمية مستمرة لليوم الثامن على التوالي من دون أي إشكال يذكر في ظل تواجد الجيش اللبناني والقوى الأمنية.



وقالت الوكالة إن هناك إقفالا شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين، مشيرة إلى أن طريق الأوتوستراد لا يزال مقفلا في الاتجاهين في شكا والبترون من قبل المحتجين الذي باتوا ليلتهم متنقلين بين الخيم المنصوبة على المسلكين، ولم تعقهم الأمطار التي تساقطت من البقاء في نقطتي التحرك.



ويترقب اللبنانيون ظهر اليوم كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي سيتحدث فيها عن آخر التطورات في البلاد.



ولفتت الوكالة إلى أن المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة في عكار ما تزال أبوابها مقفلة، فيما فتحت الإدارات والمؤسسات الرسمية في سرايا حلبا والبلدات العكارية والبلديات والمؤسسات المستقلة أبوابها والعمل بمن حضر من الموظفين القريبة منازلهم الى أماكن عملهم، لكن العمل فيها معدوم.



وفي سوق حلبا، فتحت المحال التجارية أبوابها، لبيع ما تبقى فيها من مواد، لكن حركة البيع معدومة تقريبًا.