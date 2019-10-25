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أخبار البلد

5 محافظات تؤجل الدراسة .. تفاصيل اتصالات وزير التنمية المحلية بالمحافظين حول الأحوال الجوية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:24 م
تصريف المياه في البالوعات
تصريف المياه في البالوعات
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ايمان البكش
أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات.

واطمأن الوزير شعراوي من السادة المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها .

و أشار عدد من المحافظين إلي أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصًا علي سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الاحوال الجوية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبية على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعدادت اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى .

كما أكد الوزير على استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كافة التطورات مع المحافظات ، ويتم إصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الامطار .
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