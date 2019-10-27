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أخبار العالم

كوريا الشمالية تطالب واشنطن بعدم تجاهل مهلة نهاية العام بشأن صداقة ترامب وكيم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:19 ص
الرئيس الأمريكي وزعيم
الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية
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رويترز
أعلنت كوريا الشمالية اليوم، الأحد، أنه لم يحدث تقدم في العلاقات بينها والولايات المتحدة، وأن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار استؤنفت.

وفي بيان وقع باسم المسئول الكبير كيم يونج تشول، قالت الوكالة إنه سيكون من الخطأ أن تتجاهل الولايات المتحدة مهلة نهاية العام بشأن "العلاقات الشخصية الوثيقة" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وحدد كيم جونج أون مهلة تنقضي في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وكان كيم يونج تشول، المبعوث إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي قبل أن تنتهي القمة الثانية بين ترامب وكيم جونج أون في فيتنام خلال فبراير بالفشل.

وقال كيم يونج تشول إن الولايات المتحدة تضغط على كوريا الشمالية: "بطريقة أكثر دهاء وشراسة" بدلًا من الاستجابة لدعوة بيونج يانج لواشنطن بتبني نهج جديد، مضيفًا أن الولايات المتحدة تضغط باستمرار على الدول الأخرى لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

ونقل البيان عن كيم يونج تشول قوله إنه يأمل ألا تكون المحصلة من العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هو أنه "يوجد أعداء دائمون لكن لا يوجد أصدقاء دائمون".
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