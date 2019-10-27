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رياضة

بيراميدز في مهمة جديدة أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:37 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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محمد السعيد
يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، اليوم، الاحد، في تمام الثالثة عصرا، على الملعب الوطني، ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر، من بطولة الكونفدرالية.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مدربه سباستيان ديسابر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مباراة اليوم، تسهل من مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في مصر يوم 3 نوفمبر المقبل.

ورغم الظهور الأول لفريق بيراميدز حديث العهد في المسابقات الأفريقية، إلآ أنه يمتلك العديد من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة في القارة السمراء، مثل عبدالله السعيد وعمر جابر وتراوري وأحمد الشناوي.

وكان بيراميدز تأهل إلى دور الـ 32 مكرر، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2- 1 بمجموع المباراتين، بينما صعد يانج أفريكانز على حساب زيسكو الزامبي.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر، المصري مع كوت دي اور بطل سيشل، في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

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