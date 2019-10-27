فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني القصوى بعد مقتل البغدادي



أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، منذ لحظات، رفع حالة التأهب الأمني القصوى بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في عملية أمنية أمريكية فجر الأحد.



وقال كاستانير: "طلبنا من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي".



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وصف عملية مقتل البغدادي بالضربة القاصمة للإرهاب، قائلًا: "مقتل البغدادي ضربة كبيرة لداعش والإرهاب، لكنه لا مجرد مرحلة".



واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.



وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.