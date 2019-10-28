Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يكرم شباب الامل لتزيين محولات الكهرباء ببنها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:02 م
محافظ القليوبية يكرم
محافظ القليوبية يكرم شباب الامل لتزيين محولات الكهرباء ببنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كرم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية "شباب الأمل" اصحاب مبادرة تزيين محولات كهرباء بنها والذين أطلقوا مبادرة من عاصمة القليوبية مدينة بنها لتكون النواة لتعميمها بباقى مدن وقرى المحافظة تحت شعار "هنجمل بلدنا" لتزيين محولات الكهرباء بمدن وقرى المحافظة من خلال رسم أشكال فنية جميلة لإضفاء الجمال والروعة على تلك المناطق

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى اليوم بديوان عام محافظة القليوبية بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ومديرى الخدمات

كان مجموعة "شباب الأمل" اطلقوا مبادرة "هنجمل بلدنا" بالتنسيق مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها لتزيين محولات الكهرباء بمدينة بنها من خلال رسم جرافيتى على أكشاك الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة وتحويلها للوحات رائعة بشوارع المدينة لإضفاء طابع الجمال على العاصمة وعودتها لسابق عهدها من جديد

وقالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية إنه تم عقد اجتماع مع الشباب مؤسس المبادرة وتم طرح جميع الرؤى وعلى الفور تم الاتفاق مع الشباب على تسهيل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة تدشين المبادرة بالمدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بالقليوبية إلى جانب عمل حصر لكل محولات المدينة كمرحلة أولى وفور الانتهاء منها يتم رصد محولات القرى التابعة للمدينة لتزيينها هى الأخرى بتلك الرسومات الجميلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنجمل بلدنا.. مبادرة شبابية لتجميل محولات الكهرباء ببنها.. صور

ترشيحاتنا

عند إجهاضها ماتت.. السجن 7 سنوات لطبيب و6 أشهر لوالدتها بالشرقية

شاهد.. لحظة جريان سيول سيناء إلى البحر المتوسط

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

أخبار الرياضة ليلا.. خناقة عبد الحفيظ وفايلر.. تركي يغازل الأهلي مجددا..مصير ميتشو مع الزمالك..قرارات نارية للبدري

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

قبل الانفصال.. ماذا قال عمرو سعد عن زوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى

شاهد.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى موقف محرج