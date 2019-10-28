محافظ القليوبية يكرم شباب الامل لتزيين محولات الكهرباء ببنها

كرم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية "شباب الأمل" اصحاب مبادرة تزيين محولات كهرباء بنها والذين أطلقوا مبادرة من عاصمة القليوبية مدينة بنها لتكون النواة لتعميمها بباقى مدن وقرى المحافظة تحت شعار "هنجمل بلدنا" لتزيين محولات الكهرباء بمدن وقرى المحافظة من خلال رسم أشكال فنية جميلة لإضفاء الجمال والروعة على تلك المناطق



جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى اليوم بديوان عام محافظة القليوبية بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ومديرى الخدمات



كان مجموعة "شباب الأمل" اطلقوا مبادرة "هنجمل بلدنا" بالتنسيق مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها لتزيين محولات الكهرباء بمدينة بنها من خلال رسم جرافيتى على أكشاك الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة وتحويلها للوحات رائعة بشوارع المدينة لإضفاء طابع الجمال على العاصمة وعودتها لسابق عهدها من جديد



وقالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية إنه تم عقد اجتماع مع الشباب مؤسس المبادرة وتم طرح جميع الرؤى وعلى الفور تم الاتفاق مع الشباب على تسهيل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة تدشين المبادرة بالمدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بالقليوبية إلى جانب عمل حصر لكل محولات المدينة كمرحلة أولى وفور الانتهاء منها يتم رصد محولات القرى التابعة للمدينة لتزيينها هى الأخرى بتلك الرسومات الجميلة.