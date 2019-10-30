لمحة إنسانية.. تامر حسنى يدعم طفلاً من متلازمة داون

دعَّم الفنان تامر حسني أصحاب المتلازمة داون، حيث نشر بعض صوره مع طفل يسمى "نوح" عبر "إنستجرام".





وعلق النجم تامر حسني قائلًا: "‎بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح على إنستجرام.. و الحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله معلومة النهاردة".

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وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته بعد ان قررت الشركة المنتجة قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



