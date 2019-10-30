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فن

لمحة إنسانية.. تامر حسنى يدعم طفلاً من متلازمة داون

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
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محمد بدران
دعَّم الفنان تامر حسني أصحاب المتلازمة داون، حيث نشر بعض صوره مع طفل يسمى "نوح" عبر "إنستجرام".

وعلق النجم تامر حسني قائلًا: "‎بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح على إنستجرام.. و الحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله معلومة النهاردة".
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وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته بعد ان قررت الشركة المنتجة قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
لمحة إنسانية.. تامر حسنى يدعم طفلاً من متلازمة داون
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