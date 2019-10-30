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أخبار العالم

بسبب ولائها لـ أردوغان.. إلهان عمر تثير ضجة بمجلس النواب الأمريكي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
أردوغان - إلهان عمر
أردوغان - إلهان عمر
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رحيم يسري
رفضت إلهان عمر النائبة الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، والمحسوبة على تيار "الإخوان" التصويت لصالح قرار فرض عقوبات على النظام التركي، حيث كانت هي الوحيدة من الحزب الديمقراطي التي عارضت التصويت لصالح القرار.

أثار تصرف إلهان عمر جدلا داخل مجلس النواب وتساؤلات حول دوافع رفضها تبني قرار بمعاقبة تركيا المتهمة بارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد الأقلية الكردية، وفقا لصحيفة "ستار تربيون".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الامريكي والتي انتهت بتصويت الأغلبية لصالح مشروع قانون العقوبات ضد تركيا، حيث سيفرض القانون عقوبات مالية وتعليقا للتأشيرات على المسؤولين المرتبطين بهجوم تركيا في سوريا، على رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية ووزير المالية، كما يفرض القانون عقوبات على بنك خلق المملوك للدولة ويطالب وزارة الخارجية التركية بتقرير مفصل عن دخل وثروة أردوغان.

من جانبه رحب السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بقرار المجلس قائلا في تغريدة على تويتر إن " أردوغان خلق هذه الفوضى ويحتاج لإصلاحها.. يعتزم الكونجرس الوقوف إلى جانب الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية الذين ساعدونا في تدمير داعش ضد العدوان التركي".

إضافة إلى ذلك أثارت الهان عمر جدلا بعدما امتنعت عن التصويت ضد مشروع الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن، حيث تسببت في عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية.

وانهالت عاصفة من الانتقادات على إلهان عمر من قبل أعضاء المجتمع المدني بسبب امتناعها عن التصويت، حيث رفض كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "ولاء" لأردوغان، كما تسبب تصرف عمر في جدل بين الديمقراطيين.

وفي بيان لتبرير موقفها قالت عمر "أعتقد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أمر بالغ الأهمية. لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية. يجب أن يتم ذلك بناءً على إجماع أكاديمي خارج نطاق الأبعاد الجيوسياسة".
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