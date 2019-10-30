تعرف على الخطة الزمنية لانتخابات الاتحادات الطلابية.. صور

انطلق اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، بسحب الاستمارات، ويوم الأحد 3 نوفمبر يتم إعلان الكشوف المبدئية، و4 نوفمبر يتم تلقي الفحص والطعون، ومن ثم 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.



وتبدأ بعد ذلك انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد 10 نوفمبر بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعه 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وانتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر.



ويتبع الطلاب عدة خطوات للترشح عليهم الالتزام بها وهى ;HbJD:



- يجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.



- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.



- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.



- ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.



- ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.



- اشترطت اللائحة الطلابية، أن يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها، بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.