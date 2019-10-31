أهلي 2002 يفوز على حدائق حلوان 11-0 في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ فوزًا كبيرًا على ضيفه حدائق حلوان، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عمر عادل.



الدفاع: يوسف حشيش، يوسف علي – هادي عمارة – علاء المالكي .



الوسط: جلال فارس – معتصم محمد – أحمد عاطف “قطة” – محمود صابر – أحمد عربي .



الهجوم: علي عمرو.



وشارك زياد محمود بدلًا من يوسف حشيش، ومحمد عبد الحميد بدلًا من محمود صابر، ومحمد هشام بدلًا من أحمد عربي.



وجاءت أهداف الأهلي عن طريق علي عمرو (٤ أهداف)، وأحمد عاطف “قطة” (هدفين)، وجلال فارس (هدفين)، ومحمد عبد الحميد بسيوني (هدفين) وأحمد عربي هدفا، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي ٨ – صفر، وجاءت ٣ أهداف في الشوط الثاني.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٩ نقاط، بعد فوزه في ٣ مباريات، على نشء العمال ٢٣ – صفر، وعلى الكيماويات ٩ – صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ – صفر، مسجلًا ٤٣ هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف.



ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ومحمد سمارة مدربًا عامًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.