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مرأة

لن تصدق .. 4 أنواع من الفاكهة تساعدك على خسارة الوزن والأخيرة أغربها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
فاكهة تساعد على خسارة
فاكهة تساعد على خسارة الوزن
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رضوى حسام
تعتبر الفاكهة من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، فهي مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بالإضافة للفيتامينات و الألياف، فمن الجيد معرفة أنه يمكن لطعام ذات مذاق لذيذ مثل الفاكهة أن يساعدك على خسارة الوزن بشكل فعال ، أشار موقع "bright side" امجموعة فواكهة تساعد على خسارة الوزن .

• التفاح :-

التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو الغذاء المثالي لحرق الدهون في منطقة البطن .
وللحصول على نتائج ملحوظة، قومي بتناول 3 تفاحات في اليوم على الأقل، وبإكانك أن تجعل النتيجة مضاعفة والتأثير سحري، إذا تناولت الشوفان مع شرائح التفاح على معدة فارغة .


• الموز :-

الموز مصدر كبير للبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات، لذلك فإن تناول ثمرة واحدة من الموز يوميًا يمكن أن يساعدك على فقدان وزنك بشكل أسرع، ويمكنك تناوله أيضًا بين الوجبات إذا شعرت بالجوع .


• الفواكه الحمضية :-

لا شك أن الحمضيات غنية بفيتامين C، الذي يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل الجسم يهضم الدهون بسرعة أكبر، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين "c" البرتقال، الجريب فروت، والليمون .


• البطيخ :-

البطيخ غني جدًا بالماء والبوتاسيوم، مما يساعدك على تجنب تراكم الدهون وتحسين عملية الهضم مما يساعد في خسارة الوزن بشكل فعال.

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