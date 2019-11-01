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فن

أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:52 م
أنغام
أنغام
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محمد صبحي
أحيت النجمة انغام حفلا غنائيا يعد الاضخم لها في القاهرة حيث أقيم بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للاقبال الجماهيري الكبير من محبي مطربة مصر الأولي.

حضرت انغام بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومديرة أعمالها راندا رياض وصعدت علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان ومرددة لأغنية "عمري معاك" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور مازحة : "مساء الخير بردانين" خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو في هذه الليلة.

كما تألقت انغام بوصلة طربية مع أغاني "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك" .

وحرصت أنغام غي ختام وصلتها علي توجيه التحية الجمهور قائلة :" رغم إني نشيفت من البرد .. بس حبكم بيدفيني".

تميز الحفل بالتنظيم المبهر علي غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي اسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation ".
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
أنغام بحفل المنارة : نشفت من البرد بس حبكم دفاني .. صور
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