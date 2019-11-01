تدريبات خططية في مران الأهلي .. صور

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريبات الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.



وخاض الفريق مرانا قويا اليوم، واهتم رينيه فايلر المدير الفني بشكل كبير على تدريبات الكرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة لشرح طريقة اللعب ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات الفنية.



ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي دبي وذلك ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي حددها الجهاز الفني خلال توقف مسابقة الدوري.

