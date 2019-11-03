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سيارات

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:43 م
تعديل سيارات في مصر
تعديل سيارات في مصر
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اشرف عطية
يهتم بعض مالكو السيارات بتعديل سياراتهم لتصبح أكثر سرعة وشكلها أفضل من غيرها بل وأيضا أكثر أمانا. فيلجأ البعض لاستبدال الجنوط والعفشة لتصبح رياضية وأكثر مرونة ويلجأ البعض لتعديل الموتور ليصبح بسعة اكبر مما يجعل السيارة أسرع من مثيلتها. 

تعديل سيارات في مصر

أصبحنا في مصر نملك ثقافة التعديل فيلجأ، البعض أيضا لتعديل البادي كت (اجزاء الهيكل الخارجي) لتبدو أكثر جمالا ويلجأ البعض ايضا لتعديل الاجزاء الداخلية لتصبح اكثر شبابية و اضافة بعض الاضواء، لا يقتصر التعديل علي هذا فقط بل يصل لتهبيط السيارة لجعلها اكثر ثباتا علي السرعات العالية. 

في هذا الموضوع نتناول صورا لسيارة هوندا معدلة في مصر فتم استبدال الجنوط و تعديل العفشة وعمل كامبر كيت واستبدال البادي كت بالكامل. 

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد
تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد
تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد
تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد
تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد
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