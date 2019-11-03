صدام أعدم والده وابن عم مقتدى الصدر.. من هو سفير العراق الجديد في بريطانيا؟

تسلم السفير محمد جعفر الصدر، مهام عمله سفيرا فوق العادة للعراق في بريطانيا، لكن من هو السفير الجديد.



قال موقع "إيلاف" إن محمد جعفر الصدر هو نجل لزعيم شيعي أعدمه الرئيس العراقي صدام حسين في عام 1980، وهو أيضا ابن عم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق.



وقالت وزارة الخارجية العراقية إن السفير قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للعراق لدى المملكة المتحدة إلى نائب رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجيّة والكومنولث أباغيلبويل تمهيدًا لتقديم أوراق الاعتماد إلى الملكة اليزابيث الثانية حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين وأولويّات العراق في تحقيق التعاون الثنائيّ.



محمد جعفر الصدر، هو الابن الوحيد للمرجع الشيعي الراحل محمد باقر الصدر الذي نفذ النظام العراقي السابق الاعدام به وبشقيقته بنت الهدى في التاسع من أبريل عام 1980 بتهمة التخابر مع إيران، وهو مؤسس حزب الدعوة العراقي عام 1957 وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



وعاش جعفر بعد إعدام والده في مدينة النجف، حيث نشأ ودرس الحقوق، وغادر منها إلى إيران عام 1998، لدراسة العلوم الدينية في مدينة قم، حيث كان معمما طوال دراسته الدينية التي استمرت هناك 8 سنوات والتي وصلت إلى آخر مراحل "بحث الخارج" الذي يوازي الدراسات العليا وهي الأخيرة في الحوزة الدينية ومن ثم توجه إلى الدراسة الأكاديمية وخاصة القانون وحصل على الماجستير من لبنان ولكنه نزع الزي الديني لأنه كما قال في إحدى المقابلات التلفزيونية كان يقيده خلال الدراسة في الجامعة الاسلامية في لندن.



كما درس جعفر في قم العلوم الدينية النقلية كالفقه والتفسير والادب اضافة للعلوم العقلية كالمنطق ومناهج البحث والفلسفة الاسلامية بمختلف مدارسها، ودرس أيضا علم الاجتماع والأنثروبولوجي في الجامعة اللبنانية في بيروتز



وصرح جعفر بأنه يهتم بشكل خاص بإشكالية علاقة الإسلام بالحداثة وكيف أن الإسلام بنصوصه المقدسة يتعامل مع الحداثة بمعانيها الفكرية والسياسية والاجتماعية.



وأعلن جعفر أنه لا يؤمن بفكرة الإسلام السياسي قائلا:" لا أؤمن بأطروحة الإسلام السياسي كما تطرح من بعض المنظرين لذلك، كفكر الاخوان المسلمين وحركة طالبان والى حد ما التجربة الايرانية".



وحصل جعفر على عضوية البرلمان العراقي كمرشح مستقل ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي في انتخابات عام 2010 لكنه استقال منها مطلع عام 2011 احتجاجا على عدم توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وعجز الحكومة عن "تقديم أي شيء الى الشعب".



وأشار الموقع إلى أن جعفر الصدر يجيد لغات العربية والانجليزية والفارسية وهو متزوج وله اربع بنات وولد.



وقال الموقع إن مقتدى الصدر نجح في تعيين ابن أخيه احمد مصطفى الصدر مستشارا لرىًيس الوزراء عادل عبد المهدي ثم نقله الى وزارة الخارجيه بقرار منه ليلتحق قريبا بجعفر في سفارة العراق لندن.

