وزيرة السياحة تقود القطاع في بلاد الإنجليز.. إقبال كثيف على الجناح المصري ببورصة لندن.. اجتماعات مهنية بمسؤولي السفر في العالم.. لقاءات إعلامية مع CNN وBBC

وزيرة السياحة

تلتقي مسئولي اتحاد وكلاء السفر البريطانية ABTA تستعرض تطورات القطاع فى لقاء تليفزيوني مع ريتشارد كويست تلتقي المذيع الإنجليزي أرون هيسلهيرست





انطلق اليوم مارثون بورصة لندن السياحية WTM2019 ليستمر حتى 6 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن أحد أهم التجمعات المهنية لصناع القرار السياحى على مستوى العالم بمشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر .





«56 منشأة سياحية مصرية فى المعرض»





قادت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط القطاع الحكومى والخاص بمشاركة عدد عارضين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقا و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وذلك بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.





يرصد «صدى البلد» أبرز فعاليات أول أيام مشاركة القطاع السياحى المصرى فى بورصة لندن السياحية WTM2019 فى السطور القادمة .





«لقاء اتحاد ABTA»





استهلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاءاتها المهنية خلال المشاركة فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 التى تنعقد خلال الفتـرة من 4 إلى 6 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن، بلقاء مسئولى اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA" Association of British Travel Agent وهم: السيدة نيكي وايت مدير المقاصد والاستدامة بالاتحاد Director of Destinations & Sustainability ، و إنجي هيلز المسئولة عن المقاصد والصحة والسلامة وادارة الأزمات Senior Destinations Manager, Health , Safety Crisis & Operations.





«لقاء ريتشارد كويست»





كما استضاف اليوم مقدم البرامج الشهير ريتشارد كويست، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة من الجناح المصري في لقاء تليفزيوني على قناة سي ان ان CNN العالمية في البرنامج الذي يقدمه كويست من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات هذه البورصة التي تعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من ٤-٦ نوفمبر الجارى.





«وزيرة السياحة على الهواء مباشرة»





كما عقدت وزيرة السياحة لقاءا تليفزيونيا على الهواء مباشرة مع قناة بي بي سي BBC العالمية من الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market) WTM2019؛ حيث استضاف المذيع الانجليزي الشهير أرون هيسلهيرست الوزيرة في BBC Business Report، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات هذه البورصة التى تستمر خلال الفترة من ٤ إلى ٦ نوفمبر الجارى في العاصمة البريطانية لندن.





« الاهتمام بالكيف وليس بالكم»





وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء الافتتاح، أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، خاصة فى تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات التسويقية العالمية.





واستعرضت الأساليب التكنولوجية التي تم تزويد الجناح المصري بها، والجديد الذي يقدمه الجناح المصري هذا العام، مشيرة إلى أهمية المشاركة فى فعاليات هذه البورصة خاصة بعد القرار الأخير للحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.





«جزء للملك توت عنخ أمون»





وحرصت وزارة السياحة، في تصميم الجناح المصري هذا العام، على أن يضم لأول مرة جزءًا خاصًا عن الملك "توت عنخ آمون"؛ وهو ما يأتي تزامنًا مع المعرض المؤقت لآثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي" الذي يقام حاليا بالعاصمة البريطانية لندن والذى افتتحه وزير الآثار يوم الجمعة الماضية، حيث يعرض الجناح بعض صور الملك توت عنخ آمون ويستخدم تقنية "الهولوجرام" لعرض جانب من مقتنياته، إضافةً إلى وجود نماذج مقلدة لبعض من مقتنياته، ونموذج مقلد لكرسي العرش الخاص به كي يتمكن الزائرون من استخدامه فى التقاط الصور التذكارية التي سيتم إرسالها إليهم عبر الإيميل مباشرة.





«الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة»





كما تضمن الجناح المصري لأول مرة ركنا خاصا لإلقاء الضوء على الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك فى إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق هذه الأهداف فى قطاع السياحة المصرى، وفي ظل رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.





«صور مشاهير السوشيال»





وفى ضوء نجاح جهود الوزارة للترويج لمصر بصورة جديدة ومعاصرة عبر الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة والتي تعتمد على تنويع منصات الترويج، أصبحت مصر مقصدا سياحيا جذب إليه كثيرًا من مشاهير العالم خلال العام الماضى، وحرصا من الوزارة على استغلال الزيارات العديدة لهؤلاء المشاهير لمصر، تم تخصيص لأول مرة أيضا جانب من الجناح لعرض ما كتبه هؤلاء المشاهير عن مصر والصور التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من معجبيهم ومتابعيهم حول العالم، وذلك حتى يتعرف زوار الجناح على مصر من خلال هذه الصور والكتابات التي تخلق شغفا حقيقيا حول المقصد المصرى.





«سعادة وتفاؤل»





كما تم تخصيص جانب آخر من الجناح تحت عنوان "سعادة وتفاؤل" Happy and Hopeful والذي يضم صورا لما كتب عن السياحة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الصحافة العالمية خلال العام الماضي.