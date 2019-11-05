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مرأة

نبات شهير يخلصك من تسوس الأسنان ويعطر الفم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من تسوس الأسنان والروس، مما يجعلهم يشعرون بالالم ويصاب الفم بالراحة الكريهة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بوضع هذا النبات فى فمك يخلصك من تسوي الأسنان ويعطر فمك.

اوضحت الدكتورة همد مأمون استشارى الطب البديل ، إن مضغ بذور نبات "حبهان" بعد الأكل وخاصة بعد تناول الحلويات مفيد جدًا في حماية الأسنان فهو يعد مضادًا حيويًا يقضي على البكتيريا ويؤثر عليها، وأيضًا إن شرب الشاي الأخضر يحمي الأسنان، ويحافظ عليها من التسوس حيث إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة لها فائدة عظيمة في قتل نوع من انواع البكتيريا التي تسبب تسوس السن وألمه.
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