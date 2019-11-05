أقمشة تروي قصص السعادة.. أول مصرية تصمم زي ممرضات مستشفى السرطان

"أقمشة تروي قصص السعادة بدلًا من الحزن والألم " هذه فلسفة نور النمر في مجالها، والتي تعد أول فتاة مصرية تصمم ملابس ممرضات مستشفى 57357 لعلاج مرض السرطان للأطفال بالمجان، فهي فكرة جديدة من نوعها، تساعد على رسم البسمة وبث الأمل في نفوس المرضى والأطباء والأهالي.



«انا بحب الديزاين اوي من صغري» بهذه الكلمات بدأت نور النمر تروي حلمها الذي ولد بداخلها منذ نعومة أظافرها، وبالرغم من دراستها الجامعية بكلية السياسة والإقتصاد، إلا أنها لم تتخل عن موهبتها دون البوح عنها طوال الوقت، فكانت تهوى الهندسة بفروعها ولكن لم يتح لها القدر أن تلتحق بكلية علمية، وعبرت عن سبب حبها لهوايتها قائلة: "الديزاين والديكور فرع من فروع الهندسة" ولهذا السبب تعلقت نور بالحلم الذي بات طويلا في عقلها فقط.





ومع مرور الوقت وحبها لهوايتها التي كانت أكبر من سنها، بدأت في البحث والقراءة ومشاهدة الفيديوهات، وقامت بالالتحاق بكورس لتعليم الديزاين، ومن هنا بدأت الهواية تتحول لعمل، "الكورس غير حياتي" هكذا قالت الفتاة العشرينية.



وبدأت نور النمر اول خطواتها في تحقيق حلمها بتنفيذ كرسي برسومات للأطفال، ولكن لم تكن الفكرة مكتملة، ولم تعلم ما الفلسفة التي وراء رسومات الأطفال، "القماش لازم يكون له فلسفة مش مجرد ديكور وخلاص".



ومع انتشار مرض السرطان، ومعاناة من حولها بهذا المرض اللعين، فكرت نور النمر بالبدء بأطفال مستشفى ٥٧ لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، والتي شعرت بالخوف والأمل في آن واحد، عند تخطيها لبوابة المستشفى، "المستشفى جنة" على حد وصفها، والتي لم تعلم أنها ستتردد على أطفال السرطان مرارًا وتكرارًا لمدة ٨ شهور، ٣ مرات اسبوعيًا، حتي اعتبرتهم جزءا من عائلتها.



"مين مجنون هيحط رسومات اطفال في بيته"، كانت تلك العبارة تقع على مسمعها عدة مرات في اليوم الواحد عند سماع الأشخاص عن فكرتها، ولكنها لم تهتز من داخلها لاقتناعها التام بالفكرة، فهي لم تتخل عن توعية المجتمع.



"نسيج الأمل" هي فكرة تتجدد كل عام بقضية جديدة، فهي عبارة عن خيوط وقماش للتعبير عما تشعر به نور النمر ، وجاء تعبير الأمل للإشارة عن أن السرطان سعادة وأمل وليس حزن وألم، وبدأت الأطفال بالرسم على أوراق بيضاء وقلم رصاص وألوان، بمساعدة نور وأماني ابراهيم مديرة الورشة الفنية داخل المستشفى.



وبعد مرور وقت قامت نور النمر بجمع رسومات الاطفال والتي أبهرتها: "اطفال السرطان عندهم موهبة مختلفة" ، وكانت الخطوة التالية تنفيذ الرسومات على الأقمشة بالخيوط، وإنتاج ديكورات منزلية: "الاطفال انبهرت بعد ما شافت المنتج"



كانت مستشفى ٥٧٣٥٧ قد أعلنت عن حاجتها لتصميم جديد لملابس الممرضات، فتوجهت نور النمر للجلوس مع الاطفال وفهم تفكيرهم وماذا يعانون، وبعدها قامت بجمع عبارات تفاؤل تساعد على الشفاء ورسم الابتسامة، فكتبت تلك العبارات على قماش وصممته كملابس للممرضات، وكان مفهوم وفلسفة الزي هو تلبية الدعم النفسي مع صد الطاقة السلبية.



وتمثل كل جملة على زى الممرضات نقطة إيجابية للأطفال والآباء وحتى موظفي المستشفى، وقد دعمت هذه الجمل والاقوال برسومات مبهجة لتكون مكملة لها، وشملت هذه الجمل "احنا معاك، بكره احلي، كل يوم جديد، اضحك، بنحبك، أنت سوبرمان، أنتي أميرة، اتحدي أي صعب".