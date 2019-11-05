ياسمين صبري تتحدى نفسها بتمرين صعب.. والجمهور: ارحمينا

أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا كبيرا على موقع إنستجرام بعدما نشرت صورة لها من خلال حسابها وهي تمارس تمرين " الضغط" وأمامها المدربة الخاصة بها ، ويبدو أن ياسمين قررت الدخول في تحدي معها بهذا التمرين المعروف عنه صعوبته .



وقد جاءت التعليقات حول هذه الصورة متباينة وكتب أحد متابعيها لها :" قمر" وكتب آخر: "ارحمينا".



من ناحية أخرى ، لم تحسم ياسمين صبري موقفها من سباق الدراما الرمضاني القادم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الموسم الماضي من خلال مسلسل حكايتي .





