دونالد ترامب جونيور يهاجم متهمي والده بالعنصرية

دافع دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن والده، مستنكرا اتهامه بالعنصرية.



وتساءل ترامب جونيور "كيف يمكن للنقاد أن يصفوا والده بالعنصري، في الوقت الذي كان يتركه يتسكع مع المغني الأمريكي الأشهر مايكل جاكسون عندما كان طفلا؟".



وجاء ذلك في كتاب ترامب جونيور الجديد بعنوان "مثار.. كيف يزدهر اليسار على الكراهية ويريد إسكاتنا؟"، والذي حكى خلاله أنه كان يلعب ألعاب الفيديو مع جاكسون.



وأضاف أن مايكل جاكسون يعيش في برج ترامب بولاية نيويورك، حيث تربى ترامب جونيور.



وقال "حتى يومنا هذا يقول أخي الصغير إريك إنها كانت لعبته المفضلة لأننا كنا نلعبها في غرفته، لكنني عملت في وظيفة لصيف كامل كي أدفع ثمنها.. ثم جاء مايكل جاكسون الذي كان ملياردير ربما، وأخذها".



وتابع أن ترامب الذي يقولون إنه عنصري، "ترك ابنه يقضي عطلة مع رجل أسود أو يتسكع مع مايكل جاكسون".



