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اقتصاد

الدولار 16.9 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية
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محمد صبيح
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، تباينًا أمام الجنيه اليوم الأربعاء 6-11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-11-2019

وبلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات
بينما سجل اليورو نحو 17.8068 جنيه للشراء 17.9385 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.7078 جنيه للشراء و20.8657 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى
وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.1985 جنيه للشراء و16.3156 جنيه، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.7371 جنيه للشراء و14.8518 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني
وسجل اليوان الصيني نحو 2.2986 جنيه للشراء و2.3158 جنيه للبيع.
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