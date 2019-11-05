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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 -11- 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية
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علياء فوزى
تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 -11- 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-11-2019 بختام التعاملات.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات

بينما سجل اليورو نحو 17.94 جنيه للشراء 18.07 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.77 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.27 جنيه للشراء و 16.40جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.82 جنيه للشراء و 14.92 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.
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