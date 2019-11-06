هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

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الطبق الجانبي

طريقة عمل دبابيس متبلة لـ نادية سرحان



الطبق الجانبى الثاني

طريقة عمل الملوخية لنجلاء الشرشابي

مقادير ملوخية:

ثوم

سمنه

مرقة لحمة

ملوخية خضراء

كزبرة جافة مطحونة

ملح فلفل أسود



طريقة عمل الملوخية:

* إخرطى الملوخية وإخلطيها فى حلة مع المرقة وقلبى

* شوحى الثوم فى السمنة على النار حتى يحمر لونها ثم ضيفى الكزبرة وقلبى

* ضيفى الطشة للملوخية وضعيها على النار لتغلى مرة واحدة ثم إغرفى الملوخية وقدميها.



الحلو

طريقة عمل مهلبية البطاطا لـ نجلاء الشرشابي

مقادير مهلبية بطاطا:

بطاطا مسلوقة مقطعة

نشا

فانيليا

لبن سكر

" للتزيين "

جوز الهند



طريقة عمل مهلبية البطاطا

* ضعي اللبن فى الخلاط واضيفي النشا والبطاطا المسلوقة بعد تقطيعاها والسكر واخفقيهم جيدا.

* على النار هادئة ضعى خليط البطاطا ثم اضيفي الفانيليا "حسب الرغبة".

* ضعى المهلبية فى كاسات ورشي جوز الهند على الوجه ويقدم باردا.



مقادير دبابيس متبلة2 كوب شوربة دجاج1/2 كيلو دبابيسقشر ليمونبصلة مفرومةعصير ليمونةورق لوراملح – فلفلقرن فلفل حاركزبرة جافةدقيققرفةشطة2 ملعقة صلصة طماطمطريقة عمل دبابيس متبلة* اغمرى دبابيس الدجاج بالتوابل ثم ضعيها في الدقيق.* فى زيت ساخن على النار اقلي دبابيس الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون* اضيفي المرقة والصلصة وبمجرد أن يغلي اضيفي دبابيس الدجاج ثم اتركيها لتنضج على نار هادئة ثم قدميها.