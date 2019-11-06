هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.
الطبق الرئيسي
طريقة أرز بالبشاميل والدجاج لـ أميرة شنب
مقادير أرز بالبشاميل والدجاج:
أرز بسمتي
كرفس
دقيق
زبدة
لبن
كريمة
قرفة
مستكة
جوزة الطيب
دجاج شاورما
حبهان بودرة وحب
ذرة مسلوقة
فاصوليا خضراء مسلوقة
فاصوليا حمراء مسلوقة
بسلة مجمدة
مكعب مرقة
طريقة أرز بالبشاميل والدجاج :
* شوحي الدقيق مع الزبدة على النار ثم ضيفى اليه مكعب المرقة و يقلبوا جيدا
* ضيفى القرفة و جوزة الطيب مع اللبن و ملح وفلفل و يقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب
* تبلي الدجاج بملح وفلفل و حبهان بودرة و مستكة و زيت او زبدة على النار ثم ضيفيها و تقلب جيدا حتى يتغير لونها
* ضيفى البسلة و الذرة و الفاصوليا الحمراء ثم ضيفى الكرفس الورق و عود من الكرفس و يقلبوا جيدا لدعم المذاق
* ضعي الأرز فى بايركس الفرن مع فص حبهان وضيفى اليه خليط الدجاج بالخضار و ضيفى باقى كمية الأرز الى البايركس
* ضيفى صوص البشاميل الى البايركس و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة ثم يقدم.
الطبق الجانبي
طريقة عمل دبابيس متبلة لـ نادية سرحان
مقادير دبابيس متبلة
2 كوب شوربة دجاج
1/2 كيلو دبابيس
قشر ليمون
بصلة مفرومة
عصير ليمونة
ورق لورا
ملح – فلفل
قرن فلفل حار
كزبرة جافة
دقيق
قرفة
شطة
2 ملعقة صلصة طماطم
طريقة عمل دبابيس متبلة
* اغمرى دبابيس الدجاج بالتوابل ثم ضعيها في الدقيق.
* فى زيت ساخن على النار اقلي دبابيس الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون
* اضيفي المرقة والصلصة وبمجرد أن يغلي اضيفي دبابيس الدجاج ثم اتركيها لتنضج على نار هادئة ثم قدميها.
الطبق الجانبى الثاني
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.
الطبق الرئيسي
طريقة أرز بالبشاميل والدجاج لـ أميرة شنب
مقادير أرز بالبشاميل والدجاج:
أرز بسمتي
كرفس
دقيق
زبدة
لبن
كريمة
قرفة
مستكة
جوزة الطيب
دجاج شاورما
حبهان بودرة وحب
ذرة مسلوقة
فاصوليا خضراء مسلوقة
فاصوليا حمراء مسلوقة
بسلة مجمدة
مكعب مرقة
طريقة أرز بالبشاميل والدجاج :
* شوحي الدقيق مع الزبدة على النار ثم ضيفى اليه مكعب المرقة و يقلبوا جيدا
* ضيفى القرفة و جوزة الطيب مع اللبن و ملح وفلفل و يقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب
* تبلي الدجاج بملح وفلفل و حبهان بودرة و مستكة و زيت او زبدة على النار ثم ضيفيها و تقلب جيدا حتى يتغير لونها
* ضيفى البسلة و الذرة و الفاصوليا الحمراء ثم ضيفى الكرفس الورق و عود من الكرفس و يقلبوا جيدا لدعم المذاق
* ضعي الأرز فى بايركس الفرن مع فص حبهان وضيفى اليه خليط الدجاج بالخضار و ضيفى باقى كمية الأرز الى البايركس
* ضيفى صوص البشاميل الى البايركس و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة ثم يقدم.
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الطبق الجانبي
طريقة عمل دبابيس متبلة لـ نادية سرحان
مقادير دبابيس متبلة
2 كوب شوربة دجاج
1/2 كيلو دبابيس
قشر ليمون
بصلة مفرومة
عصير ليمونة
ورق لورا
ملح – فلفل
قرن فلفل حار
كزبرة جافة
دقيق
قرفة
شطة
2 ملعقة صلصة طماطم
طريقة عمل دبابيس متبلة
* اغمرى دبابيس الدجاج بالتوابل ثم ضعيها في الدقيق.
* فى زيت ساخن على النار اقلي دبابيس الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون
* اضيفي المرقة والصلصة وبمجرد أن يغلي اضيفي دبابيس الدجاج ثم اتركيها لتنضج على نار هادئة ثم قدميها.
الطبق الجانبى الثاني
طريقة عمل الملوخية لنجلاء الشرشابي
مقادير ملوخية:
ثوم
سمنه
مرقة لحمة
ملوخية خضراء
كزبرة جافة مطحونة
ملح فلفل أسود
طريقة عمل الملوخية:
* إخرطى الملوخية وإخلطيها فى حلة مع المرقة وقلبى
* شوحى الثوم فى السمنة على النار حتى يحمر لونها ثم ضيفى الكزبرة وقلبى
* ضيفى الطشة للملوخية وضعيها على النار لتغلى مرة واحدة ثم إغرفى الملوخية وقدميها.
الحلو
طريقة عمل مهلبية البطاطا لـ نجلاء الشرشابي
مقادير مهلبية بطاطا:
بطاطا مسلوقة مقطعة
نشا
فانيليا
لبن سكر
" للتزيين "
جوز الهند
طريقة عمل مهلبية البطاطا
* ضعي اللبن فى الخلاط واضيفي النشا والبطاطا المسلوقة بعد تقطيعاها والسكر واخفقيهم جيدا.
* على النار هادئة ضعى خليط البطاطا ثم اضيفي الفانيليا "حسب الرغبة".
* ضعى المهلبية فى كاسات ورشي جوز الهند على الوجه ويقدم باردا.
مقادير ملوخية:
ثوم
سمنه
مرقة لحمة
ملوخية خضراء
كزبرة جافة مطحونة
ملح فلفل أسود
طريقة عمل الملوخية:
* إخرطى الملوخية وإخلطيها فى حلة مع المرقة وقلبى
* شوحى الثوم فى السمنة على النار حتى يحمر لونها ثم ضيفى الكزبرة وقلبى
* ضيفى الطشة للملوخية وضعيها على النار لتغلى مرة واحدة ثم إغرفى الملوخية وقدميها.
الحلو
طريقة عمل مهلبية البطاطا لـ نجلاء الشرشابي
مقادير مهلبية بطاطا:
بطاطا مسلوقة مقطعة
نشا
فانيليا
لبن سكر
" للتزيين "
جوز الهند
طريقة عمل مهلبية البطاطا
* ضعي اللبن فى الخلاط واضيفي النشا والبطاطا المسلوقة بعد تقطيعاها والسكر واخفقيهم جيدا.
* على النار هادئة ضعى خليط البطاطا ثم اضيفي الفانيليا "حسب الرغبة".
* ضعى المهلبية فى كاسات ورشي جوز الهند على الوجه ويقدم باردا.