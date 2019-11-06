العثور على جثة شاب مقتول بإحدى قرى طلخا وجهود مكثفة لضبط الجناة

عثر أهالي منطقة السرايا بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بالدقهلية علي جثة شاب مقتول وملقي بجوار الأراضى الزراعية على طريق الشيخ برهام.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من ادارة النجدة بورود بلاغ من احد اهالى قرية دميرة بعثورهم على جثة شاب مقتول وملقي بأرض زراعية على طريق الشيخ برهام بمنطقة السرايا بالقرية.





وانتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب في العقد الثالث من عمره ويدعي البشير العزول .



