Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على جثة شاب مقتول بإحدى قرى طلخا وجهود مكثفة لضبط الجناة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:29 م
الضحية
الضحية
Advertisements
همت الحسينى
عثر أهالي منطقة السرايا بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بالدقهلية علي جثة شاب مقتول وملقي بجوار الأراضى الزراعية على طريق الشيخ برهام.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من ادارة النجدة بورود بلاغ من احد اهالى قرية دميرة بعثورهم على جثة شاب مقتول وملقي بأرض زراعية على طريق الشيخ برهام بمنطقة السرايا بالقرية.

وانتقل ضباط مباحث المركز  الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب في العقد الثالث من عمره ويدعي البشير العزول .

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طلخا على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا

وفاق وأخوة ومحبة.. تركي آل الشيخ يعلق على غلاف مجلة الأهلى

رئيس اقتصادية قناة السويس يكشف موعد افتتاح أنفاق بورسعيد

بـ إطلالة أنيقة ... ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها | شاهد

نجمة أمريكية عن علاقتها بمخرج فيلمها: الأمر لم يتجاوز القبلات والأحضان

حادث مأساوي.. عربة شرطة أمريكية تدهس طفلا يركب دراجة | فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور