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فن

شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها ... شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:13 م
شيماء سيف
شيماء سيف
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سيد احمد
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت شيماء سيف على الصورة بوضع قلوب" ❤❤❤"



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



مشاء الله قمر - عسل - قلبى

يذكر أن شيماء سيف نافست فى شهر رمضان من خلال مسلسل "بدل الحكاية 3 ، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.

كما شاركت في برنامج بعنوان "نفسنة" بمشاركة الفنانة هيدي كرم وانتصار.
شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها ... شاهد
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