شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها ... شاهد

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".







وعلقت شيماء سيف على الصورة بوضع قلوب" ❤❤❤"







وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :







مشاء الله قمر - عسل - قلبى



يذكر أن شيماء سيف نافست فى شهر رمضان من خلال مسلسل "بدل الحكاية 3 ، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.



كما شاركت في برنامج بعنوان "نفسنة" بمشاركة الفنانة هيدي كرم وانتصار.