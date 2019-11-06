شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها ... شاهد

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت شيماء سيف على الصورة بوضع قلوب" ❤❤❤"
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله قمر - عسل - قلبى
يذكر أن شيماء سيف نافست فى شهر رمضان من خلال مسلسل "بدل الحكاية 3 ، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.
كما شاركت في برنامج بعنوان "نفسنة" بمشاركة الفنانة هيدي كرم وانتصار.
وعلقت شيماء سيف على الصورة بوضع قلوب" ❤❤❤"
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله قمر - عسل - قلبى
يذكر أن شيماء سيف نافست فى شهر رمضان من خلال مسلسل "بدل الحكاية 3 ، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.
كما شاركت في برنامج بعنوان "نفسنة" بمشاركة الفنانة هيدي كرم وانتصار.