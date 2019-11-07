ادفع انت الـ12 مليون دولار.. ترامب يرد على نتنياهو حول المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

كشفت القناة الـ13 العبرية، عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض طلبا قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتجديد الدعم المالي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة قائلًا "ادفع انت الـ12 مليون دولار يا نتنياهو".



وذكرت القناة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو طلب من ترامب، تحويل 12 مليون دولار لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، من أجل الإسهام في إحباط العمليات الأمنية.



وقالت القناة، إن مستشاري ترامب شددوا خلال حديثهم مع الرئيس الأمريكي على أن إسرائيل هي التي طلبت تحويل الأموال إلى أجهزة أمن السلطة، وأوضحوا له أن القضية مهمة جدًا لنتنياهو.



وبحسب القناة، كان رد ترامب على الطلب الإسرائيلي كالتالي "إذا كان الأمر مهمًا جدا لنتنياهو، فليقم هو بدفع 12 مليون دولار للفلسطينيين".



وأشارت القناة العبرية، الى أن ترامب بدأ منذ توليه المنصب بدأ بقطع تدريجي للمساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بتحريض من نتنياهو شخصيا.