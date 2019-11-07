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رياضة

بث مباشر.. مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي:

وتقام مباراة مانشستر يونايند وبارتيزان بلجراد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

مانشستر يونايتد ضد بارتيزان بلجراد:

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليومن لضمان التأهل إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، بينما يطمح بارتيزان بلجراد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر، للحفاظ على أماله في التأهل إلى الدور المقبل.

ترتيب مانشستر يونايتد وبلجراد:

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب المجموعة الـ 12، برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد بارتيزان بلجراد في المركز الثالث بـ 4 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:

وتفام اليوم ايضا العديد من المواجهات من الجولة نفسها من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها روما مع بروسيا مونشنجلادباخ، بشكتاش مع سبورتنج براجا، بازل مع خيتافي، لاتسيو مع سيلتك، رينجزر مع بورتو، ولفرهامبتون مع سلوفان.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي:




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