عاش وحيدا.. من يرث أموال هيثم أحمد زكى؟

انتهت قبل قليل مراسم دفن الفنان هيثم أحمد زكى حيث ووُرى الثرى إلى مثواه بجوار والده الفنان أحمد زكى، وسط حضور كبير من زملائه ومحبيه.



وتساءل الكثيرون عن شقيق الفنان الراحل من والدة الفنانة هالة فؤاد، ولماذا لم يحضر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وقد علم "صدى البلد" انه يتواجد فى العاصمة البريطانية لندن، وأنه لم يستطع أن يتدارك الموقف سريعا، ولكنه سوف يصل إلى القاهرة بعد ساعات ليكون حاضرا فى عزائه المقرر أن يقام مساء السبت المقبل.



وطبقا للشريعة الإسلامية فإن الأخ غير الشقيق يرث سدس التركة فى ظل عدم وجود الأجداد.



يذكر أن رجل الأعمال عز بركات هو الزوج السابق للممثلة الراحلة هالة فؤاد ووالد ابنها الأخ غير الشقيق لـ هيثم يتواجدان في لندن منذ سنوات ولم يتمكنا من الوصول في الموعد المحدد للصلاة.

