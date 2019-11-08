توفير الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات الطبية .. مستقبل وطن يواصل خدمته للمواطنين

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات خلال نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به لخدمة المواطنين.



حيث وزعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بتوزيع حلوى المولد النبوي بالمجان علي الأسر الفقيرة بمناطق "حدائق القبة - الزاوية الحمراء – المرج"، كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع كمية من البطاطين بالمجان بقريتي "محلة مرحوم - محلة منوف" بمركز طنطا.



و اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة مطروح بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقتي "أولاد مرعي – حلازین" بمدينة مطروح فضلا عن توزيع حلوي المولد النبوي بالمجان علي بعض الأطفال الأيتام بمنطقة الكيلو ۷ بذات المدينة.



وفي أمانة الحزب بمحافظة الشرقية تم تنظيم قافلة بيطرية للكشف على ءوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمركز مشتول السوق فضلا عن تنظيم ندوة حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في العمل الحزبي بمركز ههيا.



و اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة بميدان قارون بمركز يوسف الصديق، اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية بتنظيم دورة تدريبية علي بعض المشروعات الصغيرة بمركز "أوصویر".



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج بتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى سرطان الأطفال وتوزيع بعض الأدوية بالمجان بمركز المنشاة فضلا عن تنظيم دورة تدريبية لتدريب السيدات علي حرفة المشغولات اليدوية بمقر الحزب بمدينة سوهاج.



كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف بتنظيم احتفالية لتكريم الفرق الفائزة بنهائي دوری مستقبل وطن للكرة الخماسية بالمحافظة وتوزيع الجوائز عليهم بالصالة المغطاة بمدينة بني سويف بحضور قيادات الحزب و اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل المرأة لخوض العمل الحزبي بمركز سمالوط فضلا عن إقامة معرض لبيع الملابس الشتوية باسعار مخفضة بقرية بني أحمد بمركز المنيا.



و اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الطبقة العمالية للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمركز الخارجة ، و اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة أسوان بتوقيع بروتوكول مع عدد من المستشفيات الخاصة و معامل التحاليل لتوقيع الكشف الطبي بالمجان علي الأسر الفقيرة بمدينة أسوان.