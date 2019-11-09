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منوعات

بعد عام.. هذه حقيقة دمج واتساب وإنستجرام وماسنجر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تشهد المنصات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة عددا من التحديثات، ولكن سيكون أهمها على الإطلاق هو الاتحاد بينها، فقد يخطط موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يضيف المزيد من الأمان إلى خدمات المراسلة الخاصة به كجزء من محاولة لتمكين مستخدمي WhatsApp وMessenger وInstagram من إرسال رسائل إلى بعضهم البعض دون تبديل التطبيقات.

مثل WhatsApp، سيتم تشفير رسائل Facebook Messenger وInstagram من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن مشاهدة الرسائل من قبل أي شخص خارج المرسل والمستلم.

ستظل التطبيقات الثلاثة منفصلة، لكن سيتم تجميعها ضمن نظام أساسي أو برنامج مراسلة واحد.

تلك الخطة سمعنا بها في بداية العام الحالي، وكان مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج" أعطى إشارة ببدء العمل بها على أن تكون متاحة في نهاية العام أو مع بداية 2020، ولكن حتى الآن لم يظهر إلى الساحة أي من تلك الخطة، بحسب ما نشر موقع "CNET".

الأمر الذي جعل مؤسس WhatsApp برايان أكتون ينتقد الأمر، أنه ما زال أمام مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، وفريقه الكثير من العمل للقيام به لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة، فهناك الكثير من العراقيل التي تواجهه في دمج التطبيقات، بالإضافة إلى أن فيسبوك لم يعلن أي نتائج عن خطته هذه مرة أخرى.
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