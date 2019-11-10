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محافظات

قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
موقف الجبيل
موقف الجبيل
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ايمن محمد
رغم أنه الموقف الوحيد الذي تنطلق منها خدمة نقل الركاب داخل المدينة لكافة الأحياء، ولكنه غابت عنه الخدمات والوقاية فتوجد به القمامة وعدم نظافة مرافقه ودورات مياه علاوة علي عدم تنظيم العمل به لكافة خطوط السير ليشمل كل أنحاء المدينة.

انتقد الشيخ رمضان رويض أحد مشايخ طور سيناء غياب الرقابة عن الموقف ووجود الحقن والسرنجات ملقاة على الأرض بالإضافة لعدم نظافة الموقف، وخاصة أنه يخدم جميع الأحياء،  مشيرا إلى أن وجود حقن ملقاة علي الأرض ينذر بالخطر.

طالب عمر أبو سداح بأن يتم تحليل مخدرات لكل السائقين حفاظا علي سلامة الركاب بعد اكتشاف سرنجات وحقن في الموقف .

ورصدت كاميرا صدى البلد صور الإهمال بالموقف ووجود الحقن والسرنجات ملقاة على الأرض .

طالب أهالي طور سيناء بتطوير الموقف وجميع أحياء المدينة، حيث إن سيارات السرفيس لا تصل كثيرا من الأحياء.
قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء
قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء
قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء
قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء
قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء
قمامة ونفايات طبية وغياب خدمات.. هنا موقف الجبيل بطور سيناء
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