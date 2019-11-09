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رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الذي عقد اليوم السبت بفرع النادي بالشيخ زايد إعتماد ميزانية الموسم المنقضي.

كما وجه محمود الخطيب الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وقطاعات النادي المختلفة على ما بذل من جهد خلال الفترة السابقة، وما تحمله الجميع من جهد للارتقاء بالمستوى المهني والأخلاقي وترسيخ مبادئ الأهلي وتقاليده متمنيًا للجميع التوفيق وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

وقرر المجلس اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1-7 -2018 وحتى 30-6-2019 والذى أعدته اللجنة الُمشكلة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لعرضه على الجمعية العمومية، وعرض الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء على الجمعية العمومية .

كما قرر المجلس عرض الميزانية التقديرية الخاصة بمصروفات الجمعية العمومية لعام 2019.

اعتمد المجلس قرار محمود الخطيب بتكليف جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق الدرجة الثانية بنين للجمباز للمشاركة فى بطولة liBarac الدولية بالتشيك خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي وحتى 1 ديسمبر المقبل، وعرض القرارات المجمعة من لجنة التخطيط لقطاع الكرة على مجلس الإدارة عن الفترة من 8 -9 -2019 وحتى 9-11-2019، والتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته الخامسة عشرة، والتي عقدت بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، وكذلك التصديق على محضر اجتماع المكتب التنفيذى فى الجلسة التاسعة العادية التي عقدت بتاريخ 4 نوفمبر الحالي.
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