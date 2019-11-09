محسودين.. أشباح الإصابات تفاجئ المنتخب الأول والأولمبي في أوقات حرجة للغاية .. تفاصيل

شهدت الأيام الماضية عاصفة إصابات جديدة اجتاحت صفوف المنتخب سواء المنتخب الأول بقيادة حسام البدري الذي يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا أو المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب الذي يخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر والمؤهلة لطوكيو والتي تؤثر بشكل كبير على أداء مستوى المنتخبين .





وفيما يلي يرصد لكم " موقع صدى البلد "، كافة الإصابات التي ظهرت مؤخرا بين صفوف المنتخب الأول والأولمبي .



إصابة حسين الشحات



البداية من المنتخب الأول بقيادة حسام البدري والذي تلقى صدمة كبيرة عقب خروج حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني من حسابات الجهاز الفني لمباراة كينيا يوم الخميس المقبل في إطار تصفيات أمم أفريقيا "2021" وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية أمام ليبيريا لإصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف نظيف .



استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة المنتخب



تعرض أحمد حسن كوكا مع فريقه براجا البرتغالي لإصابة في الركبة واحتياجه إلى تدخل جراحي وأكد نادي براجا البرتغالي عبر صفحة الرسمية احتياج كوكا إلي تدخل جراحي وغيابه من 4 إلى 6 أسابيع .



وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة كينيا وجزر القمر والمقرر لها يوم 14 و18 نوفمبر من الشهر الجاري مؤكدا أن قائمة المنتخب الوطني لم تتأثر على الرغم من استبعاد لاعبي بيراميدز نظرا لتوافر أكثر من مهاجم داخل القائمة .



ولم تكتفي عاصفة الاصابات بالمنتخب الأول بل استمرت في رحلتها لتصل إلى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب لتنال من أكثر اللاعبين قبل انطلاق البطولة وأثناء بدايتها .



إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي



تعرض محمد محمود لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية عقب عودته من الاصابة الاولى وذلك خلال خوض التمارين مع لاعبي النادي الأهلي يوم 23 أكتوبر الماضي لتلاحقة الاصابة من جديد عقب عودته بعد إصابته المرة الأولى في يناير الماضي أول لقاء له مع القلعة الحمراء ليحرم من خوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما .



ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد و محمود مرعي



لتكرار الإصابات قرار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر و محمود مرعي بسبب الاصابات المتكررة وضم ناصر منسي ومحمد صادق بدلا منهما .





ناصر ماهر يصاب بخلع في الكتف



صدمة قوية تلقاها المنتخب الأولمبي في أول خمسة عشر دقايق أثناء خوض مباراة افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما باستاد القاهرة الدولي أمام مالي والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف نظيف دون رد حيث تعرض ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمنتخب الاولمبي لخلع في الكتف عقب اصطدامه بقوة مع إبراهيما كونيه لاعب منتخب مالي في أول انطلاق المباراة ليحرم من استكمال بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما .



وتحتضن الدولة المصرية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .