بينهم ضابطان كبيران.. قتلى بـ الجيش السوري في قصف للعدوان التركي

أعلنت الحكومة السورية، عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية شمالي البلاد.



وذكرت قناة سكاي نيوز، إن القوات السورية تمكنت من السيطرة على قرية "أم شعيفة" من القوات التركية والفصائل الموالية لها.



وأضافت أن 4 جنود سوريين قتلوا في قصف مدفعي تركي، وأصيب ضابطان كبيران بجروح أحدهما برتبة لواء.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الجيش السوري استعاد قرية "أم شعيفة" في ريف الحسكة، كان يسيطر عليها الجيش التركي ومسلحون سوريون موالون له، فيما تلاحق القوات السورية حاليا المسلحين باتجاه قرية المحمودية في ريف رأس العين.