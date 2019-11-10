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منوعات

صورة نادرة تجمع هيثم أحمد زكي وولده وفاروق الفيشاوى.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للنجم الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مع والده أحمد زكي والفنان فاروق الفشاوي الذي توفته المنية منذ أكثر من شهرين.

واظهرت الصورة المتداولة الفنان أحمد زكي وهو يرتدي نظارة سوداء وبجواره ابنه هيثم وهو يشرب المياه الغازية برفقة الفنان فاروق الفيشاوي، حيث كانوا يبتسمون خلال التقاط الصورة لهم.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي عن حزنهم على رحيل الفنانين الثلاثة، أقربهم النجم الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفى عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، إثر اصابته بهبوط في الدورة الدموية يوم الخميس الماضي.
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