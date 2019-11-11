وزير الأوقاف في لقاء مفتوح مع طلاب جامعة الأزهر.. غدا

تستضيف كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في لقاء مفتوح مع طلاب الأزهر غدًا "الثلاثاء" في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الاحتفالات بالكلية، ويدور موضوع الندوة حول "فقه السيرة النبوية وأثره في بناء الدول ومواجهة التطرف".



من ناحية أخرى انطلق البرنامج التأهيلي الثاني للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، والذي سيعقد في الفترة من الاثنين الموافق 11 / 11 / 2019م حتى 25 / 11 / 2019م ، ويضم هذا البرنامج (140) إماما من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية، يقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع فنون العلم والمعرفة.



ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة الأوقاف في تأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا وتطوير الأداء الدعوي والعلمي والمهني الأئمة ومنهجها في تجديد الخطاب الديني، ونشر صحيح الإسلام بفكر دعوي وسطي مستنير يحترم الأديان، ويرعى حرمة الإنسان، ويحافظ على حقوق الأوطان.



يذكر أن وزير الأوقاف اعتمد أربع دورات تدريبية متتالية تشمل 560 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية للتدريب في الفترة من 27 / 10 / 2019م إلى 26 / 12 / 2019م.