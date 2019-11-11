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ثقافة

ثقافة أسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف بقناطر المجذوب الأثرية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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طارق موسى
فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف، نظم فرع ثقافة أسيوط احتفالية بقناطر المجذوب الأثرية بمحافظة أسيوط، بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وفقرة الإنشاد والابتهالات الدينية قدمها الشيخ شحاتة الزاوي، أعقبها لقاء ديني مع الداعية الإسلامية أماني الليثي، التي تحدثت عن مولد الرسول الكريم ونشأته الكريمة وصفاته الحميدة والسلوك السليم الذي إتبعه في رسالته، بالإضافة إلى مقتطفات دينية بعنوان ماهو الإسلام، قدمها لفيف من مشايخ ووعاظ الأوقاف بأسيوط منهم الدكتور محمد أحمد فضل والدكتور شعراوي محمد، الدكتور أحمد عبد الرازق والشيخ مصطفى عبد العال، الشيخ أحمد العطار، الشيخ محمد فتحي والواعظة مني الريس.

وتم تقديم مجموعة من المقطتفات الدينية حول ما هو الإسلام وسماحة الإسلام والتيسير في الإسلام، أعقب ذلك عرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية التنورة.

كما قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني عرضا فنيا وكوكتيل من الأغاني والأناشيد الدينية منها "قمر سيدنا النبي، محمد يا رسول الله".

حضر الاحتفالية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين والإعلاميين بالمحافظة .
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