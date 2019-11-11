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فن

للتغلب على مرضه .. ياسمين الخطيب توجه عددا من النصائح لـ رامي جمال | شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:58 م
الفنان رامى جمال
الفنان رامى جمال
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة للفنان رامى جمال .

وعلقت ياسمين على الصورة قائلًة: "#رامي_جمال مطرب صوته جميل وأغانيه مميزة، لكنه أثبت أن شجاعته أقوى من موهبته، وأكثر إلهامًا من فنه.".

وتابعت قائلًة :" ليته يعلم أن العارضات المصابات بالبهاق تحتل صورهن اليوم أغلفة المجلات العالمية، وأن الإنسان المُتحضّر تمرد على الضوابِط والأُطر التي وضعها أسلافه لتحديد الجمال، واستبدلها بمعيار واحد هو "الإنسانية".

وأضافت :" بضعة بقع بيضاء على جلدك لن تنال من شكلك، ولا صوتك، ولا محبتك في القلوب.. غني ".

وسبق وكتب الفنان رامى جمال عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع:" وفعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصویر بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت إن عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم "یا أما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشارككم في حياة فنان".


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