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محافظات

انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين في شرم الشيخ

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:15 م
مؤتمر التأمين في
مؤتمر التأمين في شرم الشيخ
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ايمن محمد
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الثانى للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بشرم الشيخ .

وذلك تحت عنوان: “إغلاق فجوة الحماية التأمينية – لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين” ، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمير الجارى، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للمشروعات نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ورحب في كلمته بالحضور ناقلا تحيات محافظ جنوب سيناء، الذي منعه ارتباط هام من الحضور،ووجه الدعوة لجميع وفود المؤتمر بحضور مهرجان تنشيط سباقات الهجن بمضمار الهجن بشرم الشيخ المقام في الفترة من ١٤الي١٦ نوفمبر الجاري.

وبمشاركة كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.

يناقش المؤتمر على مدار الثلاثة أيام ، خمسة محاور هامة فى مقدمتها التطور التشريعى فى قطاع التأمين وأثره على التغلب على التحديات التى تواجه القطاع اليوم ومستقبلا، وكذلك سبل تقليص فجوة الحماية التأمينية - لتحقيق الربحية في التأمينات العامة، وفجوة الحماية التأمينية لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية. كما يناقش المؤتمر المتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء وتوسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة الأجل LTC.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، خلال كلمة الافتتاح اليوم ، أنه جاري تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومن المقرر دراسة إضافة تعديلات تخص قطاع التأمين.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للتأمين وإعادة التأمين، أنه من المنتظر الانتهاء من تعديلات القانون نفسه خلال الشهرين المقبلين.
انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين في شرم الشيخ
انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين في شرم الشيخ
انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين في شرم الشيخ
انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين في شرم الشيخ
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