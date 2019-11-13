تعطيل الدراسة في لبنان اليوم الأربعاء

أعلن مكتب وزير التربية والتعليم اللبناني تعليق الدراسة في البلاد اليوم الأربعاء.





وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية أكرم شهيب "تعطّل الدروس يوم الأربعاء في جميع المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة.





وتشهد ساحات لبنان تصاعدا في الاحتجاجات إثر إطلاق النار على أحد المتظاهرين في منطقة خلدة عقب احتجاجات على خطاب للرئيس ميشال عون.





وأغلق المحتجون الطريق عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينج بالإضافة إلى طريق المدينة الرياضية في بيروت وكل من اوتوستراد: طرابلس - عكار الدولي، المحمرة الدولي، البالما، الجية بالاتجاهين محلة مفرق برجا، اوتوستراد الملولة الدولي واوتوستراد البداوي بالاتجاهين، واوتوستراد العبدة المنية وجسر نهر البارد شمالًا.



