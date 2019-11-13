من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام

تحلم كل فتاة بشعر طويل قوي وصحي، و يلجأن للعديد من المنتجات الجاهزة لتقوية الشعر وتطويله في أقصر وقت ممكن، لكن بدلا من إنفاق المبالغ الباهظة على منتجات الشعر الجاهزة، يمكنك تجربة حيلة بسيطة بشكل يومي تساعد على نويل الشعر بشكل لا تتخيليه.





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بتطبيق طريقة انقلاب الشعر، عن طريق إمالة الرأس الأسفل قدر الإمكان حتى يزيد تدفق الدم في الدماغ ثم البدء في عمل مساج لفروة الرأس باستخدام أصابعك بحركات دائرية على الفروة .



