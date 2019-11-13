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مرأة

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
تطويل الشعر
تطويل الشعر
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رشا عوني
تحلم كل فتاة بشعر طويل قوي وصحي، و يلجأن للعديد من المنتجات الجاهزة لتقوية الشعر وتطويله في أقصر وقت ممكن، لكن بدلا من إنفاق المبالغ الباهظة على منتجات الشعر الجاهزة، يمكنك تجربة حيلة بسيطة بشكل يومي تساعد على نويل الشعر بشكل لا تتخيليه. 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بتطبيق طريقة انقلاب الشعر، عن طريق إمالة الرأس الأسفل قدر الإمكان حتى يزيد تدفق الدم في الدماغ ثم البدء في عمل مساج لفروة الرأس باستخدام أصابعك بحركات دائرية على الفروة . 

طريقة انقلاب الشعر تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس وتحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل اسرع، ولكي تحصلي على نتيجة فعالة بشكل سريع، يجب تطبيق طريقة انقلاب الشعر مرة يوميا لمدة أسبوع أو عشرة أيام بشكل مستمر وعدة مرات في اليوم حتى تلاحظين الفرق في طول الشعر، فهذه الطريقة تعمل على نمو الشعر من ٤ الى ٥ سم في اسبوع واحد .
من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام
من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام
من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام
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من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام

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