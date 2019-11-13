سفير مصر بالرياض يلتقي النائب العام السعودي ويستعرض معه القضايا المشتركة

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، والقنصل د. إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، اليوم 13 نوفمبر الجاري، بالنائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القضائي والنيابي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيزه بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.



كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل تحقيق العدالة الناجزة لمواطني الجاليتين المصرية في المملكة والسعوديين في مصر، بما يحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف، وتماشيًا مع العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.