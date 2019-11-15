ترامب يطلب وقف تحقيق النظر في سجلاته الضريبية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم التماسًا لدى المحكمة العليا يطلب إيقاف التحقيق الجاري للحصول على سجلاته الضريبية.



وكانت محكمة استئناف رفضت طلب طعن تقدم به ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونجرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى البرلمانيين.



ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديموقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.



ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في ابريل شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله.



ولجأ البيت الأبيض الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب. ورأى في حججه أن الكونجرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.

