الثقافة تحتفل بـ150 عاما للأوبرا فى مصر .. صور

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة 12 شخصية من رموز ورواد الفنون الجادة فى مصر وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية وأقيمت على المسرح الكبير.



قالت عبد الدايم ان الاوبرا الخديوية جسدت الريادة المصرية التى ولدت منذ فجر التاريخ، مشيرة إلى أنها ظلت المنارة الثقافية الاولى والوحيدة فى الشرق الاوسط وافريقيا طوال ما يزيد عن قرن من الزمان حتى احتراقها عام 1971، واضافت ان دار الاوبرا المصرية جاءت لاستكمال الرسالة التى بداتها سلفها والمتمثلة فى تقديم مختلف الوان الفنون الجادة سعيا للارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع وبناء الانسان.



وخلال الاحتفالية اهدت وزير الثقافة التكريمات لكل من مغنى الاوبرا الدكتور الفى ميلاد، الباليرينا سونيا سركيس، الدكتور شريف بهادر العميد الاسبق للمعهد العالى للباليه، الدكتور عصمت يحيى الرئيس الاسبق لاكاديمية الفنون، المطربة الدكتورة عفاف راضى، الباليرينا الدكتورة علية عبد الرازق ، مغنية الاوبرا الدكتورة عواطف الشرقاوى، عازفة البيانو العالمية مارسيل متى، الباليرينا الدكتورة مايا سليم وتسلمتها عنها تلميذتها منة، الباليرينا الدكتورة ودود فيظى، مغنية الاوبرا الدكتورة نبيلة عريان، مغنى الاوبرا الدكتور جابر البلتاجى وتسلمه عنه رئيس الاوبرا.



شارك فى الاحتفالية التى اخرجها حازم طايل فرق اوبرا القاهرة، باليه اوبرا القاهرة، كورال اكابيلا بمصاحبة اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى وتضمنت مختارات من اشهر الاوبرات والباليهات والمؤلفات الموسيقية العالمية هى افتتاحية اوبرا كتيبة الفرسان لـ فرانز فون سوبيه، دويتو انا اكون من اوبرا الحفل التنكرى لـ جوزيبى فيردى اداء ايمان مصطفى وعمرو مدحت، فالس الدانوب الازرق لـ يوهان شتراوس الابن بمشاركة فرقة الباليه ونجومها شوكو تايما - هانى حسن - اورارا ماتسوزاوا، دويتو نخب الشراب من اوبرا لاترافياتا ل جوزيبى فيردى اداء رشا طلعت وتامر توفيق، تاملات من اوبرا تاييس لـ جول ماسينيه ولعب صولوهاتها عازفة الفيولينة انيتا شترو، مشهد من باليه دون كيشوت لـ لودفيج مينوكس اداء هانى حسن وكاترينا زيبرزينها مع اعضاء فرقة الباليه، اغنية يا ابنة الحب الجميلة من اوبرا ريجوليتو اداها كل من داليا فاروق - امينة خيرت - هشام الجندى - عزت غانم، اغنيتى مصارع الثيران والهابانيرا من اوبرا كارمن لـ جورج بيزيه اداهما مصطفى محمد وجولى فيظى واختتم البرنامج بـ يا آلهة الحظ من كارمينا بورانا لـ كارل اورف بمشاركة فرقة الباليه.



وكانت الاحتفالية قد بدات بفيلم وثائقى قصير تناول تاريخ الأوبرا الخديوية ومشاهد نادرة من العروض التى قدمت على مسرحها وحتى احتراقها ثم افتتاح دار الاوبرا المصرية ومسيرتها حتى الان وصاحبها معرضا لعدد من الصور الفوتوغرافية للاوبرا القديمة.

