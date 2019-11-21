كلثوميات تتواصل بمعهد الموسيقى العربية

يستضيف مسرح معهد الموسيقي العربية، فى الثامنة مساء الاحد 24 نوفمبر حفلا ضمن سلسلة حلقات كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.



وتحيي الحفل ريم حمدى ورحاب مطاوع ويتضمن باقة مختارة من أجمل اعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها اسال روحك لـ محمد الموجي , انا وانت ظلمنا الحب لـ بليغ حمدي , اقولك ايه عن الشوق لـ رياض السنباطى وامل حياتي لـ محمد عبد الوهاب.



الجدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تقام بمعهد الموسيقى العربية تخليدًا لسيدة الغناء العربى ام كلثوم وضمن خطتها لاحياء تراث الموسيقى العربي ونشره للاجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل .